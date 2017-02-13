عادل الجبير : سنواصل دعمنا للمعارضة السورية عبر ” التحالف الدولي “

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة ستواصل دعمها للمعارضة السورية، ولكن الرياض لا تورد أي أسلحة لها بشكل أحادي.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب اللقاء بينهما في الرياض: “لم نقدم دعما عسكريا أحاديا للمعارضة السورية، ولكن قدمنا مساعدات ضمن التحالف الدولي”.

وأوضح الجبير أن السعودية “تدعم باستمرار المعارضة السورية المعتدلة عسكريا عبر التحالف الدولي”، معتبرا أنها (المعارضة) تلعب دورا هاما في الحرب على تنظيمي “داعش” و”القاعدة” المصنفين إرهابيين على المستوى العالمي.

وشدد الجبير على أن “السعودية لا تتخذ خطوات أحادية في سوريا”، مشيرا إلى أن المملكة “تنشط في إطار عمل التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة”.

وفي تطرقه إلى اللقاء بين النظام والمعارضة، الذي من المقرر إجراؤه في 20 فبراير/شباط بجنيف برعاية الأمم المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي: “نأمل في أن تؤدي المفاوضات السورية المقبلة إلى تنفيذ بيان جنيف وبدء مرحلة انتقالية في سوريا”. (RT)

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