” عنكبوت “.. دبابة تركية صغيرة تعمل بالتحكم عن بعد

تنتظر المركبة البرية “عنكبوت” التي تعمل دون سائق، بالتحكم عن بعد، الحصول على التراخيص اللازمة للمشاركة في عمليات “محاربة الإرهاب” بتركيا.

وتعد عنكبوت بمثابة دبابة صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، ومزودة بكاميرة وسلاح رشاش خفيف.

وفي حديث لوكالة أنباء الاناضول، أوضح بهاء الدين دوزغون، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومقرها ولاية قونية وسط تركيا، أن المركبة التي يبلغ طولها 1.5 مترا وتزن 100 كغ، نالت إعجاب المسؤولين التي عاينوها، وأنهم بانتظار موافقة وزارة الدفاع، لإدراجها ضمن عتاد الجيش.

وكشف أن سرعتها تصل 6 كم في الساعة، فيما تعمل بطاريتها 8 ساعات، ويكمن التحكم فيها من على بعد 200 متر بواسطة جهاز تحكم.

وذكر أن ارتفاع عنكبوت يبلغ مترا، ويمكنها السير في الأراضي الوعرة، والقيام بمهام استطلاعية في الأماكن الخطرة، ويمكن تزويدها بدرع وسلاح رشاش ثقيل وكاميرا حرارية مستقبلا.

ونوه بأنهم صنعوا الدبابة الصغيرة بإمكانات محلية، و ينتظرون دعما للبدء في الانتاج التجاري، وتطوير قدراتها. (ANADOLU)

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