فيديو : جانب من طقوس و شعائر عناصر ” الجيش العربي السوري ” في حلب ( غير مترجم )

\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\u062c\u0627\u0646\u0628 \u0645\u0646 \u0637\u0642\u0648\u0633 \u0648 \u0634\u0639\u0627\u0626\u0631 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 " \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634 \u0627\u0644\u0639\u0631\u0628\u064a \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a " \u0641\u064a \u062d\u0644\u0628(\u063a\u064a\u0631 \u0645\u062a\u0631\u062c\u0645)\r\n
telhassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooo
غير مترجم
الشيعة غير مؤهلين للحكم على مر التاريخ و السبب تفكيرهم الأجوف المبني على الخرافات و الدليل لو تمتعت إيران بالحد الأدنى من الذكاء لكسبت قلوب العرب و لكن طائفية الشيعة أعمتهم و كشفت مخططاتهم في الدول العربية