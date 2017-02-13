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فيديو : جانب من طقوس و شعائر عناصر ” الجيش العربي السوري ” في حلب ( غير مترجم )

‏13 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

فيديو : جانب من طقوس و شعائر عناصر ” الجيش العربي السوري ” في حلب ( غير مترجم )

عكس السير

2 تعليقان

  1. لان
    فبراير 13, 2017 , 9:43 م في 9:43 م

    telhassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssoooooooooooooooooooooooooooooo
    غير مترجم

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  2. ميكي الكندي
    فبراير 13, 2017 , 11:16 م في 11:16 م

    الشيعة غير مؤهلين للحكم على مر التاريخ و السبب تفكيرهم الأجوف المبني على الخرافات و الدليل لو تمتعت إيران بالحد الأدنى من الذكاء لكسبت قلوب العرب و لكن طائفية الشيعة أعمتهم و كشفت مخططاتهم في الدول العربية

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