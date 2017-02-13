قاض أمريكي يأمر بإعادة 3 ملايين دولار لمخالفي السرعة !

أصدر قاض في ولاية #أوهايو الأمريكية قراراً يلزم السلطات في مدينة نيو #ميامي بإعادة حوالي 3 مليون دولار كانت جمعتها على شكل مخالفات سرعة من السائقين، بعد أن وجد أن الرادارات وكاميرات المراقبة الثابتة غير قانونية.

وقال القاضي إن وجود الكاميرات الثابتة أمر غير قانوني وينافي الدستور منذ 2014، حيث أصبحت الكاميرات من الماضي، ويتوجب على السلطات في المدينة إعادة 3 ملايين دولار عن المخالفات التي حصدتها الكاميرات على مدى العامين الماضيين، بحسب موقع ويجلا الإلكتروني.

وخلال إصدار الحكم يوم الأربعاء الماضي، أشار القاضي مايكل أويستر إلى أن المال الذي حصلت عليه السلطات في المدينة غير عادل، وعليها أن تعيد قيمة المخالفات لحوالي 45 ألف سائق تمت مخالفتهم على مدى 15 شهراً.

وكانت الكاميرات وضعت على الطريق السريع “يو إس 127″ الذي يعبر المدينة بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وتقول الشرطة إن الغاية من الكاميرات ليس جمع المال، إنما التأكد من سلامة مستخدمي الطريق. وستعمل السلطات المحلية على الاستئناف ضد الحكم.

ويتعين على ضباط الشرطة في نيو ميامي استخدام الكاميرات المحمولة باليد، للامتثال للقوانين في البلاد التي توجب وجود الضابط عند استخدام الكاميرا.

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