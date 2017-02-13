لاجئ سوري يطلق على مولوده اسم رئيس الوزراء جاستن ترودو تعبيراً عن امتنانه له و لكندا ! ( فيديو )

أطلقت عائلة سورية لاجئة في كندا، اسم رئيس الوزراء الكندي، على مولودها الجديد، شكراً منها له على استقباله ومساعدته للاجئين السوريين.

وكان اللاجئ السوري حسام الدين الأحمد وصل إلى كندا مع زوجته شيرين وابنته ازدهار (عامان)، قبل أسابيع، ويقطن الآن في في فندق بـ “نورث يورك”.

ونقلت شبكة سي بي إس الكندية عن الأحمد قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “تمت معاملتنا بإنسانية من قبل الجميع هنا، إنهم يقبلون جميع الثقافات”، وأضاف ضاحكاً: “كما أننا نحب رئيس الوزراء جاستن ترودو”.

ووضعت شيرين مولودها يوم الجمعة الماضي (10/2)، وأضاف الأحمد للشبكة: “نحن سعيدون لأن ابننا ولد في هذا البلد الجميل”.

وتقول الشبكة، إن الأحمد أطلق اسم ترودو على ابنه تعبيراً عن شكره لرئيس الوزراء ولكندا التي استقبلت آلاف اللاجئين.

وختم الأحمد الذي نزح من حلب، ومكث في السعودية ثم وصل إلى الولايات المتحدة ومنها إلى كندا، بالقول: “أتمنى أن يعيش ابني في بلد حر وآمن هنا في كندا، أن يدرس في جامعة مرموقة وأن يحظى بحرية فعل ما يشاء”.

يذكر أن لاجئين سوريين آخرين سبق وأن أطلقوا أسماء أردوغان وميركل على أبنائهم “تعبيراً عن شكرهم لهم”.

عكس السير