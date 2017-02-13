لاعب فرنسي يستعين بمعجبيه لاستعادة ” ببغاء ” هرب من منزله

استعان لاعب كرة القدم الفرنسي فيليب ميكسيس مدافع فريق #ميلان الإيطالي السابق بمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في البحث عن “#ببغاء” هرب من منزله.

وكان المدافع الفرنسي الذي رحل عن صفوف ميلان الصيف الماضي، قد عاش أوقاتا حزينة خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب فقدان الببغاء الخاص بابنه.

واضطر ميكسيس للطلب من معجبيه أن يساعدوه في البحث عن الطير بعدما هرب من المنزل وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، حيث نجحوا بإيجاده في نهاية المطاف بعد أقل من 48 ساعة على خروجه، معيدين بذلك الفرحة لعائلته.

ونشر ميكسيس عبر حسابه في “انستغرام” مقطع فيديو للبغاء، وأرفقه بعبارة قال فيها: “لحسن الحظ عاد الببغاء كوكو إلى المنزل بعد 48 ساعة، أود أن أشكر الجميع على أفكارهم ومساعدتهم”.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ميلان الصيف الماضي حيث لم تتح له الفرصة هذا الصيف، للانضمام لأي فريق في الدوريات الأوروبية.

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