ميركل: شتاينماير سيكون رئيساً ممتازاً لبلادنا

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن سعادتها بانتخاب فرانك-فالتر شتاينماير رئيسا اتحاديا جديدا لألمانيا.

وقالت ميركل بعد انعقاد الجمعية الاتحادية المعنية باختيار الرئيس الاتحادي بالبرلمان الألماني “بوندستاغ” بالعاصمة برلين: “إنني مقتنعة إنه سوف يكون رئيسا اتحاديا ممتازا لبلادنا”، مؤكدة أنه “يوم جيد لجمهورية ألمانيا الاتحادية”.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن شتاينماير ( 61 عاما) سوف يكون رئيسا للبلاد “في فترات صعبة “، وأكدت قائلة: “إنني واثقة في أنه سوف يدعم بلادنا على نحو جيد للغاية في وظيفته عبر هذه الفترات الصعبة “.

وأكدت أن شتاينماير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي امتاز دائما بالبراعة في البحث عن حلول عند مواجهة أشد المواقف عندما شغل منصب وزير الخارجية الاتحادي. (DPA)

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