وثائقي لقناة الجزيرة عن البدايات في درعا .. ” الطفل الذي أشعل ثورة ” ( فيديو )

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الله لا يعطيهم العافية دمروا البلد والاف المهجريين بلخيم كلوا منشان شعارات براقة كاذبة ومنشان الكرسي
اصلا هاد اداه مو اكتر ويلي صار هو ترك الشعب والناس بين
همجية نظام وعبثية “ثوره”
بالله عليكم…بجد بتحكو
نحن شعوب يجب ان تخجل من انفسها
بلطجه ع محسوبيات ع خونه…. موضوع يدمي القلب
ياجماعه هي نتيجه فقر سياسي اجتماعي اقتصادي
نتيجه اغتصاب جماعي لحريه الناس للتعبير, اغتصاب حقوق, اغتصاب ضمائر
الانظمه نتاج من سلوكيات الشعوب. لم ياتوا من كوكب اخر. هم مننا اصلا ومن يعزف ع وتر ديني طائفي هو انسان اجتزأ الحقيقه…
اهتموا باولادكم وربوهم حتى تاتي ايام افضل مما نحن فيه وننجو من لعنة التاريخ والاجيال القادمه.
يعني بعد 100 سنه كيفما كتب التاريخ سيذكر ان السوريون قبروا بعضن تحت شعارات مخزيه لاتدل الا ع نفوس مقموعه لم تتنفس بعمرها رائحة الحريه.
اتقوا الله في اولادكم وفي الوطن ان بقي منه شئ
لعنة الله عليك و على الي خلفوك لسا ما “ستشهدت” ولا صرت بأوروبا
لك حاج كزب جايبلي ولد وعبتضحكو علينا هزولت