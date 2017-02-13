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” يتم التوثيق حرصاً على المصداقية ” .. شادي حلوة يكرم أسر قتلى الميليشيات النظامية في حلب بـ ” 94 دولار ” ( صور )

‏4 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

نشر مراسل تلفزيون بشار الأسد في حلب، شادي حلوة، صوراً تظهر ما قال إنه “توزيع الدفعة الأولى من المبالغ التي خصصت لدعم أسر الشهداء من ريع الحفل الفني الذي أقيم في حلب برعاية”.

وشملت الدفعة الأولى من المخصصات التي قدمتها “مجموعة شركات قاطرجي العالمية”، 11 قتيلاً من الميليشيات النظامية في حلب، وحصلت كل أسرة على 50 ألف ليرة (حوالي 94 دولار).

وقال حلوة إن “الهدف من نشر هذه التفاصيل هو الحرص على المصداقية وتوثيق كل الخطوات التي نقوم بها أمام المشككين”.

وختم: “سيكون هناك دفعات جديدة سنقوم بنشر تفاصيلها عند الإنتهاء من تسليمها”.

عكس السير

تعليق واحد

  1. سوري ياخال
    فبراير 13, 2017 , 3:14 م في 3:14 م

    يقطع عرك شو جحش

    رد

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