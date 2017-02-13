FRANCE 24 : اللجوء السوري في الجزائر .. تبادل ثقافي و اقتصادي ( فيديو )

FRANCE 24:\u0627\u0644\u0644\u062c\u0648\u0621 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0641\u064a \u0627\u0644\u062c\u0632\u0627\u0626\u0631 .. \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u062b\u0642\u0627\u0641\u064a \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u064a(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
اي تبادل ثقافي واقتصادي هاد ؟؟؟!!!!
عنا في كبة وعندهم الكسكس …وصار تبادل ثقافي واقتصادي ؟؟!!!! ليش ما قلتو حوار حضارات بالمرة ؟؟!!
بعدين مين هدول السوريين اللي بالجزائر غير شبيحة ومنحبكجية ومطوبزجية ؟؟!! الجزائر فيها لاجئين ومالنا خبر …
اوسخ شعب هن الجزائرية ..هن اللي جابو السمعة الوسخة بأوربا لكل شي عربي … خاصة بفرنسا