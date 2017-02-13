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FRANCE 24 : اللجوء السوري في الجزائر .. تبادل ثقافي و اقتصادي ( فيديو )

‏11 ساعة مضت أهم الأخبار, طافشين تعليق واحد

FRANCE 24 : اللجوء السوري في الجزائر .. تبادل ثقافي و اقتصادي ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. عابر سبيل ...
    فبراير 13, 2017 , 6:56 ص في 6:56 ص

    اي تبادل ثقافي واقتصادي هاد ؟؟؟!!!!
    عنا في كبة وعندهم الكسكس …وصار تبادل ثقافي واقتصادي ؟؟!!!! ليش ما قلتو حوار حضارات بالمرة ؟؟!!
    بعدين مين هدول السوريين اللي بالجزائر غير شبيحة ومنحبكجية ومطوبزجية ؟؟!! الجزائر فيها لاجئين ومالنا خبر …

    اوسخ شعب هن الجزائرية ..هن اللي جابو السمعة الوسخة بأوربا لكل شي عربي … خاصة بفرنسا

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