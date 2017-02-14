ألمانيا : إشتباه بتورط لاجئ في جريمة قتل فتاة ألمانية

قالت صحيفة بيلد الألمانية الألمانية، إن لاجئاً قام ليلة السبت / الأحد بطعن فتاة ألمانية (من أصول سيريلانكية) في الشارع العام ببلدة آهاوس غربي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن السكان سمعوا في الساعة 12.20 بعد منتصف الليل صوتاً يصرخ طلبا للمساعدة، ورأى أحدهم رجلاً يطعن فتاة على الأرض فقام على الفور بالاتصال بالشرطة والإسعاف، ولكن المساعدة الطبية كانت متأخرة على حد تعبير الصحيفة.

وقال المدعي العام في المدينة، مارتن بوتسنهارد: “لقد توفيت الفتاة بعد وقت قصير من نقلها للمشفى، كما أن خلفيات الجريمة ما تزال غامضة”.

وأضاف بوتسنهارد: “هناك شبهة كبيرة بارتكاب طالب لجوء نيجيري بالغ من العمر 27 عاماً لهذه الجريمة، لأنه سعى في الأسابيع الأخيرة إلى الاتصال بالضحية البالغة من العمر 22 عاماً”.

وقد أصدرت النيابة العامة في مدينة مونستر مذكرة اعتقال بتهمة القتل غير العمد بحق النيجيري، وتقوم الشرطة حالياً بالبحث عنه.

عكس السير