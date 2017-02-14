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ألمانيا : سوري يفوز بنصف مليون يورو في اليانصيب ( فيديو )

‏4 ساعات مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار 2 تعليقان

ألمانيا : سوري يفوز بنصف مليون يورو في اليانصيب ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. rmb
    فبراير 14, 2017 , 10:34 م في 10:34 م


    〖 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 〗
    [المائدة:90]
    والميسر أي القمار وما شابهها من مثل هذا.
    وأسأل الله له الهداية و التوفيق لصرفها في ما ينفع على الأقل.

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  2. اك
    فبراير 15, 2017 , 12:14 ص في 12:14 ص

    من ورا هيك اشياء ضعنا

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