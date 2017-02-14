ألمانيا : سوري يفوز بنصف مليون يورو في اليانصيب ( فيديو )

\u0623\u0644\u0645\u0627\u0646\u064a\u0627:\u0633\u0648\u0631\u064a \u064a\u0641\u0648\u0632 \u0628\u0646\u0635\u0641 \u0645\u0644\u064a\u0648\u0646 \u064a\u0648\u0631\u0648 \u0641\u064a \u0627\u0644\u064a\u0627\u0646\u0635\u064a\u0628(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
﷽
〖 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 〗
[المائدة:90]
والميسر أي القمار وما شابهها من مثل هذا.
وأسأل الله له الهداية و التوفيق لصرفها في ما ينفع على الأقل.
من ورا هيك اشياء ضعنا