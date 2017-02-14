ألونسو يتعرض لاصابة خلال حصة تدريبية مع بايرن ميونيخ

تعرض لاعب خط الوسط الاسباني #تشابي_ألونسو لاصابة خلال حصة تدريبية مع ناديه #بايرن_ميونيخ الالماني ، قبل يوم من مباراة مرتقبة مع ارسنال الانكليزي في ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.

وافادت صحيفة “بيلد” الالمانية وقناة “سبورت 1. دي اي” ان اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، اصيب في تدخل من زميله الدولي الاسباني خافي مارتينيز، وبدا متألما من ركبته.

واوضح النادي البافاري الذي يستقبل نظيره الانكليزي الاربعاء على ملعبه “أليانز أرينا”، ان اللاعب نقل فورا الى غرف تبديل الملابس في إجراء احترازي.

وفي حال عدم تمكن ألونسو من المشاركة في مباراة ثمن النهائي، سيضيف ذلك الى معاناة بايرن مع الاصابات في صفوفه، اذ انه سيخوضها في غياب مدافعه جيروم بواتينغ والفرنسي فرانك ريبيري اللذين يتعافيان من اصابة في الكتف والفخذ تواليا.

وستكون المباراة بين الناديين اعادة لثمن النهائي في 2013 و2014، عندما اقصى بايرن ميونيخ خصمه في المرتين، علما ان ارسنال يحاول بلوغ الدور ربع النهائي بعدما اقصي من ثمن نهائي المسابقة الاوروبية الابرز في المواسم الستة الماضية.

وتقام مباراة الاياب على “استاد الامارات” في السابع من آذار/مارس. ( AFP )

عكس السير