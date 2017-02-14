تركيا : القبض على سوري متهم بـ 11 سرقة في عدة مدن

قالت صحيفة “حرييت” التركية، يوم أمس الاثنين، إن الشرطة ألقت القبض على “لص سوري” متورط بـ 11 حالة سرقة بمدن مختلفة، في مدينة إزمير.
وألقت الشرطة القبض على السوري ” د . هـ ” (25 عاماً) في منطقة كوناك محلة فوزي باشا.
واعترف المتهم بسرقاته، وفي إزمير، قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تسلل إلى منزل من شرفته، وسرق 190 ليرة وبطاقات بنكية وهاتف ومعطف جلدي وأحذية.
عكس السير
قيم الخبر
الله يسود وجهك مستحيل تكون سوري شكلك كردي او شيء آخر
حبايبنا الان كل ماحصل او سيحصل من مشاكل وسرقات سوف توضع بضهر السوريين وهذا لا يمنع ان هناك بعض السوريون بدهم دبح على افعالهم في بلد فتح ابوابه لهم ولكن يجب على السلطات التأكد بان اي لص يقبض عليه يجب التحقق من هويته ومن اي منطقة سورية يتبع لها حتى لا يكون السوريون كلهم مذنبون