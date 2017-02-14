تركيا : القبض على سوري متهم بـ 11 سرقة في عدة مدن

قالت صحيفة “حرييت” التركية، يوم أمس الاثنين، إن الشرطة ألقت القبض على “لص سوري” متورط بـ 11 حالة سرقة بمدن مختلفة، في مدينة إزمير.

وألقت الشرطة القبض على السوري ” د . هـ ” (25 عاماً) في منطقة كوناك محلة فوزي باشا.

واعترف المتهم بسرقاته، وفي إزمير، قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تسلل إلى منزل من شرفته، وسرق 190 ليرة وبطاقات بنكية وهاتف ومعطف جلدي وأحذية.

عكس السير