رئيس جمهورية ” إنغوشيا ” الروسية يرسل كتيبة من ” الشرطة العسكرية ” إلى سوريا

أكد رئيس جمهورية إنغوشيا الاتحادية، يونس بك يفكوروف، اليوم الاثنين، إرسال كتيبة من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من إنغوشيا الى سوريا “للمشاركة في ضمان أمن مجموعة القوات الجوية الروسية، ومركز المصالحة الروسي في سوريا”.

وقال يفكوروف لوكالة سبوتنيك الروسية: “كتيبة الشرطة العسكرية من سكان الجمهورية إنغوشيا توجهت إلى سوريا من أجل العمل في البلدات والمدن، حيث تم الفصل بين الأطراف والتوقيع على اتفاقيات المصالحة”.

وأوضح يفكوروف أن كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية من إنغوشيا توجهت إلى سوريا لتنفيذ مهام حفظ السلام، وتوفير أمن المجموعة الجوية الروسية ومركز المصالحة في سوريا.

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