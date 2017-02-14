سياسة ألمانية روسية منتمية لحزب ” البديل ” تقول إن الشعب الألماني يحتاج هتلر !

مرشحة عضو البوندستاغ الألماني تنشر صورة هتلر على مجموعة الواتس أب

قالت مجلة “شبيغل” الألمانية، إن “ايلينا رون”، العضو في حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المناهض للمهاجرين واللاجئين، في مدينة نورمبرغ، شاركت عبر مجموعة في “واتس آب” صورة لأدولف هتلر.

وكتبت رون على الصورة: “أدولف.. ألمانيا تحتاجك والشعب الألماني يحتاجك”.

ورون مرشحة للانتخابات البرلمانية في بافاريا، وعن فعلتها قال بيتر بايسترون، القيادي في حزب البديل: “نأخذ الحاثة على محمل الجد وسنحقق بما فعلته”.

وبررت رون فعلتها بالقول إن ما نشرته كان “دون وجود نية سيئة”، وأنها تنأى بنفسها عن التطرف ومعاداة السامية.

وقالت صحيفة “ميركور” الألمانية، إن رون تنظم احتجاجات ومظاهرات ضد اللاجئين.

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