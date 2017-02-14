فيديو توضيحي عن هجمات بشار الأسد الكيماوية الممنهجة و المخطط لها خلال معركة حلب الأخيرة ( فيديو )
عكس السير
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7 ساعات مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد
فيديو توضيحي عن هجمات بشار الأسد الكيماوية الممنهجة و المخطط لها خلال معركة حلب الأخيرة ( فيديو )
قراءة التقرير على أنه دليل على تورط بشار الأسد في دماء الشعب السوري وتجاوزه للخطوط الحمراء فيه بعض السذاجة!
فالعمليات العسكرية في حلب تمت بإشراف روسي كامل.. وليس خفيا (حسب ما نقله إعلام طرفي الحرب) أن الجيش الروسي -سواء بشرطته العسكرية أم بقوى مهام خاصة أم بمجرد مستشارين عسكريين- شارك في العمليات بشكل مباشر..وهذا دليل قاطع على أن استخدام السلاح الكيميائي تم بعلم الروس وتحت إدارتهم إن لم يكن بتنفيذهم المباشر…
لذا فالهدف من التقرير هو الضغط على الروس، ليس من أجل إدانتهم…فإدانتهم بهكذا جريمة تعني إشعال الصراع معم..وهو أمر يعي الجميع أنه لن يتم..كونها قوة لا يستهان بها وليس للعالم قبل بمواجهتها عسكريا…
وإنما الضغط على الروس للتخلي عن بشار وتحميله الجريمة وتبعاتها!! وهو إن تم يؤدي إلى القصاص المنشود في جميع الأحوال..
لذا فالتقرير ورقة ضغط بيد المجتمع الدولي ضد الروس..وورقة ضغط بيد روسيا ضد الأسد.. واستخدام هذه الورقة من عدمه رهن بالمزاج السياسي وبالتطورات القادمة.