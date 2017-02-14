مارادونا يعتبر أن كرة القدم الأرجنتينية باتت ” محطمة “

اعتبر النجم الارجنتيني السابق #دييغو_مارادونا ان كرة القدم في بلاده اصبحت “محطمة”، مبديا اسفه للوضع التي تمر به بسبب صعوبات اقتصادية وأزمات، وداعيا اللاعبين الى تولي زمام المبادرة.

وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة “كلارين” الارجنتينية “كرة القدم الارجنتينية اصبحت محطمة، لقد دفنها غروندونا”، في اشارة الى رئيس الاتحاد السابق خوليو غروندونا الذي سيطر على ادارة اللعبة طوال 35 عاما، وتوفي في 2014.

وتكافح كرة القدم الارجنتينية منذ اشهر بسبب ازمة عميقة.

وشكل الاتحاد الدولي (فيفا) لجنة لادارة شؤون الاتحاد الارجنتيني (تنتهي مهمتها في 30 حزيران/يونيو المقبل) بعد عقود من الفساد تحت قيادة غروندونا الذي ذكر اسمه في فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي خلال الاشهر الماضية.

ولم تستأنف بطولة الارجنتين لكرة القدم كما كان متوقعا في السابع من شباط/فبراير، كما ان اندية عدة لم تدفع رواتب اللاعبين منذ اشهر ، ويتعين على الجمعية العمومية للاتحاد المحلي انتخاب رئيس جديد في 28 نيسان/ابريل المقبل.

وانتقد مارادونا، الذي قاد منتخب “البيسيليستي” الى لقب كأس العالم في مكسيكو سيتي عام 1986، ايضا القرار الاخير للحكومة الارجنتينية بعدم دعم بطولة الدوري ماديا عبر شراء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، كما كانت تفعل منذ 2009.

وكانت رئيسة البلاد السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) اعتمدت برنامج “كرة القدم للجميع” لاتاحة الفرصة امام الارجنتينيين لمشاهدة كل مباريات الدوري مجانا ومن دون اشتراكات خاصة، في حين انها كانت تبث بين 1992 و2009 عبر قنوات مدفوعة.

وفي نهاية 2016، اعلن الاتحاد الارجنتيني عن اتفاق لشراء حقوق بث مباريات الدوري عبر محطة “فوكس” الرياضية.

ويعتبر مارادونا ان المسؤولين في الارجنتين “اكثر اهتماما بالعائدات التي يمكن ان يجنوها من عقد الحقوق التلفزيونية من المشاكل الحقيقية لكرة القدم”، مضيفا “اي اعمال يريدون القيام بها حاليا؟”.

واشار مارادونا الى ان الرئيس الحالي للاتحاد الدولي، السويسري جاني إنفانتينو، يريد ان يقوم اللاعبون الحاليون والسابقون بدور أكبر.

وقال في هذا الصدد “يريد (انفانتينو) ان يتولى اللاعبون كل شؤون كرة القدم”، مضيفا “سأعد تقريري في زوريخ (مقر الفيفا)، وسأتحدث مع إنفانتينو لانني ارى ان الامور ليست على ما يرام” في الارجنتين.

وكان مارادونا من اشد معارضي الفيفا تحت اشراف الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، الا علاقته مع المنظمة الدولية تحسنت بشكل ملحوظ منذ انتخاب إنفانتينو ، ويتوقع ان يعين الفيفا مارادونا سفيرا له في وقت قريب. ( AFP )

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