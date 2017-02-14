مرتكب هجوم الملهى الليلي في اسطنبول : قمت بذلك ثأراً للسوريين و العراقيين !

طالب عبد القادر ماشاريبوف المتهم بارتكاب الهجوم المسلح في ملهى “ريينا” التركي ليلة رأس السنة، المحكمة بإعدامه، وفق ما نقلت صحيفة صباح التركية الاثنين 13 فبراير/شباط.
وأوضحت الصحيفة، الاثنين 13 فبراير/شباط، أن المتهم اعترف بالانتماء إلى تنظيم “داعش”الإرهابي، مشيرا إلى أنه حاصل على تعليم جامعي، وأنه يعمل مدرسا.
وقال ماشاريبوف أثناء محاكمته إنه لم يكن يسعى إلى الانتقام من تركيا أو الإضرار بها، ولكنه أقدم على جريمته ثأرا للسوريين والعراقيين.
وأفاد المجرم بأنه وقبل تنفيذ الهجوم المسلح لم يكن أبدا جزءا من أي عمل إرهابي يموله تنظيم “داعش”.
وبيّن عبد القادر ماشاريبوف أنه حاول الانتحار إلا أنه فشل في ذلك، بحسب زعمه.
وكشف المتهم حسب الصحيفة أنه حاول الانتحار أثناء الهجوم، حيث قال إنه بعد أن ألقى قنبلتين يدويتين، قام بتفجير قنبلة ثالثة محاولا الانتحار لكنها لم تنفجر بشكل جيد، مضيفا أن الإعدام سيكون حكما جيدا بالنسبة إليه. (RT-SABAH)
من قلبي ومن قلب كل سوري شريف بحب قللك: الله لا يوفقك ولا يعطيك العافية
ثأرا” للسوريين والعراقيين يا ابن الحرام اللي عما يقتل السوري والعراقي هني المجوس الشيعة وعاصمتهم طهران اللي يقتل السوريين والعراقيين هو نظام المالكي والاسد وليس الاتراك اللي يقتل السوري والعراقي هني روسيا وامريكا واسرائيل…
كلامك كذب ودجل وتقيه يشتهر بها الشيعة ومن يشايعهم من دجالي المقاولة من حزب الشيطان وشيعة العراق والاعدام قليل عليك لتكون عبرة لكل منافق.
مع الأسف يأتينا كل معتوه ويسفك الدم باسمنا وهو قد سفك من دمنا قبله اضعافا مضاعفة ، عموما هنيئا لك لقاء ربك وفي رقبتك دماء العشرات ، نسال الله أن يجعل قبرك حفرة من حفر السعير انت وخليفتك البغل .