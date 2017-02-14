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مع اقتراب سوريين من إكمال عامهم الخامس .. فيديو : ما هي شروط الحصول على الجنسية الهولندية ؟

‏5 ساعات مضت أهم الأخبار, طافشين تعليق واحد

مع اقتراب سوريين من إكمال عامهم الخامس .. فيديو : ما هي شروط الحصول على الجنسية الهولندية ؟

عكس السير

تعليق واحد

  1. الامة العربية الايريززز
    فبراير 14, 2017 , 2:59 م في 2:59 م

    لك ليش خجلان تكتب يعتبر الفلسطيني بلا وطن مو بلا جنسية لا تخاف ما حدا عبتحسس من هل الموضوع بلعكس مبسوطين بياخدو الجنسية بعد 3 سنين ههههههههه

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