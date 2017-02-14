مع اقتراب سوريين من إكمال عامهم الخامس .. فيديو : ما هي شروط الحصول على الجنسية الهولندية ؟

\u0645\u0639 \u0627\u0642\u062a\u0631\u0627\u0628 \u0633\u0648\u0631\u064a\u064a\u0646 \u0645\u0646 \u0625\u0643\u0645\u0627\u0644 \u0639\u0627\u0645\u0647\u0645 \u0627\u0644\u062e\u0627\u0645\u0633 .. \u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\u0645\u0627 \u0647\u064a \u0634\u0631\u0648\u0637 \u0627\u0644\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062c\u0646\u0633\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0647\u0648\u0644\u0646\u062f\u064a\u0629 \u061f\r\n
لك ليش خجلان تكتب يعتبر الفلسطيني بلا وطن مو بلا جنسية لا تخاف ما حدا عبتحسس من هل الموضوع بلعكس مبسوطين بياخدو الجنسية بعد 3 سنين ههههههههه