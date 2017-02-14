ناشط سياسي ” سوري – كردي – تركي ” يقول إنه سيتخلى عن جنسيته التركية احتجاجاً على منح الجنسية للموالين لبشار الأسد !

قال “الناشط سياسي” عادي داوود أوغلي، إنه سيتخلى عم جنسيته التركية “احتجاجاً على اعتزام الحكومة التركية تجنيس الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، دون النظر إلى تأييد شريحة كبيرة منهم للنظام السوري”.

وينحدر أوغلي من أصول سورية كردية، ويقيم في تركيا منذ عقود، وهو عضو في حزب العدالة والتنمية، ويعرف في الأوساط السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنقله للأخبار المتعلقة بالشأن التركي السوري عبر صفحاته في فيسبوك وتويتر.

ونقلت صحيفة “القدس العربي”، اليوم الثلاثاء، عن أوغلي قوله: “جماعات المافيا تمهد لمنح الجنسية التركية للموالين للأسد، أطالب برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية التركية، لإجبارها على التحقق من هويات اللجان التركية التي رشحت الأسماء”.

وأضاف: “إن قراري يأتي في خانة الاستباق لمنح الجنسية لهؤلاء، ونحو 95% منهم شبيحة لنظام الأسد”.

وكانت تركيا بدأت قبل أشهر عملية منح الجنسية لآلاف من السوريين، وسط وجود كم هائل من المعلومات حول الآلية المتبعة، والأشخاص المشمولين.

وقالت الصحيفة إن “تخلي أوغلي المعارض السابق لنظام الأسد عن الجنسية التركية، يأتي تأكيداً للخطوة التي كان قد لوح باتخاذها في تدوينة مطولة نشرها في وقت سابق على صفحته الشخصية على فيسبوك، قال فيها: لا تشرفني الجنسية التركية بعد أن شاركني في الحقوق والواجبات شبيحة للأسد، الذين سيحصلون عليها بدون عناء، بينما أنا ناضلت 36 عاماً للحصول عليها”.

ووجه كلامه للرئيس التركي قائلاً : “سيدي الرئيس رجب طيب أردوغان، يا صاحب القلب الطيب، هناك من يضلل ويرشح للجنسية من لا يستحقها ويستثني من يستحقها، إن الأمر خطير ويحتاج إلى تدقيق عاجل”.

وتابع : “عمري 63 سنة، وبقيت 59 سنة بلا وطن ولا هوية ولا جنسية، لا تشرفني جنسية يتساوى معي فيها من قتل شعبي ودمر بلدي بالحقوق والواجبات، امنحوا الجنسية لشرفاء سوريا، سأبقى وفياً لتركيا مدافعاً عنها لآخر نفس بلا جنسية، سأبقى مدافعاً عن مبادئ العدالة والتنمية بلا عضوية، ولن أقبل أن أكون متساوياً بالحقوق و الواجبات مع شبيحة الأسد”.

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