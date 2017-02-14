وزير تركي يكشف عن عدد السوريين الملتحقين بالنظام التعليمي في تركيا

قال وزير التربية التركي، عصمت يلماز، إن عدد السوريين الذين في سن الدراسة بتركيا 850 ألفاً ، جرى استيعاب 483 ألفا منهم في المدارس.

وأكد يلماز في تصريح لوكالة أنباء الأناضول، ضرورة التحاق كافة السوريين، ممن في سن الدراسة بالتعليم في تركيا، وقال في هذا الإطار: “سنلحق كافة السوريين بنظامنا التعليمي، في الفترة المقبلة”.

ونوه أن السوريين سيتلقون التعليم شأنهم شأن الطلاب الأتراك، وتابع : “إذا كان أبناؤنا يذهبون إلى الابتدائية والاعدادية والثانوية، فإننا نريد أن يذهب السوريون أيضا”.

ودعا الوزير السوريين إلى تسجيل أبنائهم في المدارس حيث يقيمون في تركيا، من خلال التوجه إلى مديريات التربية والمدارس في مناطق إقامتهم.

وأشار يلماز إلى وجود تعاون حاليا بين الوزارة والحكومة السورية المؤقتة (التابعة للمعارضة)، حيث يقدم المعلمون العرب، المناهج باللغة العربية، والمدرسون الأتراك المواد التي تدرس بالتركية.

ونوه الوزير أن عدد الطلاب السوريين في مراكز التعليم المؤقتة (الخاصة باللاجئين) بلغ 302 ألف طالب وطالبة.

كما لفت يلماز إلى أن عدد السوريين الملتحقين بالمدارس التركية التابعة للوزارة كان دون الـ 50 ألفا، العام المنصرم، في حين بلغ العدد العام الحالي نحو 181 ألفا. (ANADOLU)

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