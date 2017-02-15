ألمانيا : حكم صادم بحق لاجئ متهم بالتحرش بطفلة لاجئة قتلت الشرطة والدها بعد أن حاول مهاجمة المتهم !

قضت محكمة تيرغارتن ببرلين بعقوبة، الثلاثاء، بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 20 شهرا بحق اللاجئ الباكستاني ( 27 سنة) بتهمة التحرش الجنسي بطفلة، وتم رفع أمر القبض عليه.

وبحسب ما أوردت صحيفة “برلينه تسايتونغ” فقد تحرش اللاجئ الباكستاني ماياب م. جنسيا بالطفلة (ست سنوات) بمخيم للاجئين بحي موابيت في برلين.

وحين علم والد الطفلة بالأمر هاجم المعتدي بسكين محاولا طعنه، لكنّ الشرطة أطلقت عليه النار.

أم الطفلة “ليا” (وهو اسم مستعار)، التي حضرت المرافعة في المحكمة بصفتها مدعية ثانوية، غادرت القاعة غاضبة.

وما تزال الدعوى المقامة بحق 3 من رجال الشرطة يفترض أن جميعهم أطلقوا النار على والد الطفلة المهاجم، قائمة.

وما زال من غير الواضح سبب إطلاق النار بشكل قاتل على المهاجم والد الطفلة، فالمتهم ماياب م. كان قد وضع في سيارة دورية الشرطة، فيما أطلق النار على والد الطفلة من الخلف، وفقاً للصحيفة. (DW)

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