ألمانيا : شرطة فرانكفورت تنفي وقوع اعتداءات ليلة رأس السنة في فرانكفورت .. شهادات كاذبة و ” بيلد ” تعتذر ( فيديو )

أعلنت شرطة فرانكفورت، الثلاثاء، أنه لم تقع حوادث اعتداء غوغائية من رجال زعم شهود عيان أنه يبدو على هيئتهم أنهم عرب في رأس السنة في فرانكفورت.

وقد كشفت التحقيقات المكثفة أنه “لم يقم لاجئون بهجمات غوغائية كبيرة”.

وشملت التحقيقات فحص كل مكالمات الطوارئ ومحاضر عمل الشرطة الميدانية المتواجدة في منطقة حدوث الاعتداءات المزعومة في تلك الليلة، وفقا لما أوردته صحيفة “بيلد” الألمانية.

وبذلك تكون الاتهامات التي راجت سابقاً لا أساس لها من الصحة، حسب الشرطة.

وألقت شهادات الشهود ورواد الحانات وعاملين في المحال في المنطقة ظلالاً من الشك على ما تم تناقله سابقاً عن حدوث التحرش. كما تبين أن أحد الأشخاص، الذين قالوا أنهم كانوا ضحايا للهجمات المزعومة، لم يكونوا في المدينة في التوقيت المزعوم لحدوث الاعتداءات.

وقد فتح الإدعاء العام الألماني تحقيقاً على خلفية تقديم معلومات زائفة، حسب الصحيفة.

وكانت صحيفة” بيلد” نفسها قد نشرت في السادس من الشهر الجاري تقرير يتحدث عن اعتداءات جنسية قام بها رجال سكارى، يبدو على شكلهم أنهم عرب أو شمال إفريقيين في فرانكفورت.

واستندت الصحيفة في تقريرها على شهادة نادلة، وصاحب مطعم واثنين من موظفيه.

وقد قدمت الصحيفة اعتذاراً عن التقرير والمعلومات “التي لا أساس لها من الصحة” وعن الاعتداءات “التي لم تحدث”. (DW)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفيديو : تقرير عن سيدة زعمت تعرضها لاعتداءات في تلك الليلة

عكس السير