ألمانيا : نحو أربعة آلاف شرطي يشاركون في تأمين مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن

تعتزم الشرطة الألمانية تأمين مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن هذا العام بعدد أكبر من عناصرها مقارنة بالعام الماضي.

وقال نائب رئيس شرطة ميونيخ فيرنر فايلر الثلاثاء: “من المحتمل أن نستعين بنحو 4 آلاف شرطي”.

يذكر أن نحو 3700 شرطي شاركوا العام الماضي في تأمين المؤتمر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر تطويق مقر انعقاد المؤتمر في فندق “بايريشر هوف” على نطاق واسع ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الشرطة سنويا خلال فترة انعقاد المؤتمر.

كما تفرض السلطات حظر طيران على نطاق خمسة كيلومترات فوق منطقة انعقاد المؤتمر. وتشارك قوات خاصة في تأمين المؤتمر.

وأعلنت الشرطة أن المدينة سيتواجد فيها المزيد من الأشخاص الذين يتعين حمايتهم على نحو خاص خلال فترة انعقاد المؤتمر الذي سيشارك فيه مئة رئيس دولة وحكومة ووزراء دفاع وخارجية، بزيادة أكبر من عدد مشاركي المؤتمر العام الماضي.

وأضافت الشرطة أنه تم الإخطار بتنظيم عدة مظاهرات وفعاليات أخرى على هامش المؤتمر. ومن المنتظر تنظيم مظاهرة كبيرة تجوب وسط المدينة يوم السبت المقبل.

وقال فايلر إن هناك خطورة مجردة مرتفعة من التعرض لهجمات إرهابية، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يوجد أي أدلة محددة عن تهديدات تستهدف مؤتمر الأمن أو التجمعات.

ويعتبر مؤتمر ميونيخ من أهم المؤتمرات المعنية بالسياسة الأمنية على مستوى العالم. (DPA)

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