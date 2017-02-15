الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي : ” نرجو من روسيا المساعدة في إشراك الأكراد في مفاوضات جنيف .. و نتطلع للحوار مع دمشق “

قالت آسيا عبد الله، الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الوحدات الكردية – صالح مسلم)، إن “الأكراد السوريين” لم يتلقوا بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في مفاوضات جنيف حول تسوية الأزمة في بلادهم.

وفي تصريح صحفي أدلت به خلال مؤتمر لأكراد سوريا وتركيا والعراق وإيران، عقد في موسكو، الأربعاء، ذكرت آسيا عبد الله (الصورة – وسط) أن موقف الأكراد السوريين يتلخص في ضرورة أن يكون للمناطق الكردية في سوريا تمثيل في جنيف.

وأضافت أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش، مشيرة إلى أن الأكراد “غير ملزمين بتنفيذ قرارات اتخذت في غيابهم”.

وتابعت قائلة إن الأكراد يرجون من موسكو إن تسخر نفوذها لإشراك ممثلين عنهم في قائمة المشاركين في مفاوضات جنيف، وفق ما نقلت عنها قناة روسيا اليوم.

يذكر أن موسكو أعلنت مرارا عن ضرورة مشاركة الأكراد في الحوار السوري السوري، الأمر الذي تعترض عليه تركيا.

كما أكدت رئيسة الحزب أن الأكراد يعتبرون مقترحات موسكو بشأن الدستور السوري القادم خطوة إيجابية في اتجاه تسوية الأزمة، قائلة: “ما زلنا ندرس مشروع الدستور المقدم من قبل روسيا، ونحن من جانبنا نرحب بهذه الخطوة الأولى”.

وشددت عبد الله على أن الأكراد السوريين يتطلعون لا إلى حكم ذاتي ثقافي فحسب (وهو الذي ينص عليه المشروع الروسي)، بل إلى حكم ذاتي إداري أيضا.

كما أشارت رئيسة الحزب إلى دور روسيا كـ “وسيط في الحوار بين الأكراد والحكومة السورية”، مع أنها أعربت عن أسفها لما وصفته بـ “عدم استجابة دمشق لتطلع الجانب الكردي إلى الحوار معها”، بحسب القناة.

واعتبرت عبد الله أن فكرة إقامة نظام فدرالي في سوريا من شأنه ضمان وحدة أراضيها.

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