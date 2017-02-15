العلامة بشار الأسد لفريقه الديني الشبابي : لا يمكن لنا تطبيق تعاليم القرآن الكريم من دون فهم فلسفة الحياة

قال بشار الأسد إنه من الضروري تكريس خطاب ديني متوازن، واعتبر أنه “من المستحيل فهم القرآن وتطبيق تعاليمه من دون فهم فلسفة الحياة”.

وجاءت تصريحات بشار، الأربعاء، خلال لقائه مع “الفريق الديني الشبابي”، واعتبر أن من أهم الأشياء التي يجب أن ينهض بها هذا الفريق هي إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف.

وأشار إلى أن “الحرب التي تخوضها سوريا هي حرب عقل، ومن هنا تأتي أهمية أن يمتلك أعضاء الفريق أدوات الحوار واستخدام منهج التحليل والاستنتاج بغية تكريس خطاب متوازن يكون بعيداً عن السطحية في طرحه للقضايا الدينية”.

وشدد على “أهمية المنهجية في العمل ووضع معايير بهدف خلق حالة جماعية من الوعي لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إذا لم نفهم الحياة ولا يمكن لنا أن نطبقه حتى نفهم فلسفة الحياة”. (RT)

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