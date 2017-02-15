العلامة بشار الأسد لفريقه الديني الشبابي : لا يمكن لنا تطبيق تعاليم القرآن الكريم من دون فهم فلسفة الحياة

قال بشار الأسد إنه من الضروري تكريس خطاب ديني متوازن، واعتبر أنه “من المستحيل فهم القرآن وتطبيق تعاليمه من دون فهم فلسفة الحياة”.
وجاءت تصريحات بشار، الأربعاء، خلال لقائه مع “الفريق الديني الشبابي”، واعتبر أن من أهم الأشياء التي يجب أن ينهض بها هذا الفريق هي إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف.
وأشار إلى أن “الحرب التي تخوضها سوريا هي حرب عقل، ومن هنا تأتي أهمية أن يمتلك أعضاء الفريق أدوات الحوار واستخدام منهج التحليل والاستنتاج بغية تكريس خطاب متوازن يكون بعيداً عن السطحية في طرحه للقضايا الدينية”.
وشدد على “أهمية المنهجية في العمل ووضع معايير بهدف خلق حالة جماعية من الوعي لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إذا لم نفهم الحياة ولا يمكن لنا أن نطبقه حتى نفهم فلسفة الحياة”. (RT)
يسلم فمك يا قائدنا العظيم
ارجع الى سوريا ودافع وقاتل عن إلهك يللي بتعبده ايها القرد ٠ نهاية حكم بني قيقي من القرود انتهت يا ابن السفير القذر ٠
{و لا تزر وازرة وزر اخری/الزمر8}…. ائتونی ثورجی/جهادی واحد یفهم معنی هذه الآیة…
دائما کلامهم فیها التعمیم :(العلویة هیك ، العلویة هیك)…
اصل الغباء العلوي من مدينة القرود صار يفهم بالإسلام وبالقرآن الكريم وسورة الزمر ٠ خلينا الفهم ألك ولرئيسك يللي هو اغبى من في الدنيا واجحش بني الشر ٠ اقرأ ما كتبه عنكم شيخ الاسلام ابن تيمية الذي فضحكم وعراكم وأظهركم على حقيقتكم ٠ لذلك تموتون غيظا من ذكر اسمه وتتهمونه بالاباطيل ٠ لقد انتهى زمانكم ولن تعود عقارب الساعة الى الوراء ولن تحكموا سوريا بعد الان ولكن انتم تفرفرون من حلاوة الروح ٠ لن نرى وجوهكم القبيحة ولن نسمع لهجتكم الحقيرة بعد الان ٠ وسوف يأتي الوقت ليصبح قبر المقبور مرحاض للشعب السوري ٠ لك تفووووه بنص وجهكم المقرف
فعلا انك ثروة علمية ادبية واخلاقية فريدة من نوعك يعجز الفلاسفة والمفكرين عن مجاراتك ٠ كل العالم يحسدون الشعب السوري بهذا الحاكم الجهبذ ٠ فهو يعطي دروسا بالاخلاق ٠ لا بارك الله فيك ولا باصلك ايها العلوي المنحط
انت واحد غبي أيها المحتال لاسم اشرف منك
لو كنت تفهم فلسفة الحياة لما قتلت مليونا من البشر ولذلك عليك ان تتكلم فقط عن القتل الذي لا تجيد غيره ايها القاتل وعن فلسفة الموت
اما هؤلاء الذين تتحدث معهم فهم لا يفهمون من الاسلام سوى عبادة صنمك وصنم والدك ولا ينفذون الا ما تأمر به وليس ما امر الله به
شيء غريب علوي لا يعترف بقران الإسلام و ملحد و ينافق الإسلام ، اتمنى من العلويين أن يظهروا على حقيقتهم ، تمنينا و لو انه علوي أن يستقبل أدباء أو مفكرين أو يشجع العلمانية و لكن هذا المسخ يعمل العكس ، يريد مزيد من المتطرفين لكي يظهر للعالم حضاري و يحارب التكفيريين ،
شوفوا رؤساء تونس و الجزائر و المغرب كيف يدعمون العلمانية .
اتمنى رئيس سني أو لاديني لسوريا يعيد لها وجهها الحضاري…بدل هذا المسخ…
المسلمين لو يفهموا يطالبوا بالعلمانية