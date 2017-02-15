المرصد : الغارات التركية قتلت 65 مدنياً بينهم أطفال في مدينة الباب خلال 7 أيام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 65 مدنياً استشهدوا خلال 7 أيام من هجوم الجيش الحر والجيش التركي على مدينة الباب، بريف حلب، بغية تحريرها من تنظيم “داعش”.

لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة بين التنظيم والجيش الحر، في الأطراف والمداخل الشمالية والغربية للمدينة التي ما يزال التنظيم مسيطراً على معظم مساحتها، بحسب المرصد، بالتزامن مع استمرار القصف والاستهدافات المتبادلة بين الطرفين ومعلومات عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوفهما.

وأكد المرصد أنه وثق ارتفاع أعداد الشهداء في المدينة منذ بدء الهجوم في السابع من الشهر الجاري، إلى 65 شهيداً بينهم 16 طفلاً دون سن الـ 18 و8 إناث، ومن ضمنهم 14 من عائلة واحدة، “جراء القصف من قبل القوات التركية والغارات التي نفذته الطائرات التركية على المدينة”.

كما أسفرت الغارات عن سقوط عشرات الجرحى حالات بعضهم خطرة.

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