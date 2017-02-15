المسلط : الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد

قال المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات إن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع النظام بخصوص الانتقال السياسي قي محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل.

وقال سالم المسلط إنه لا يمكن أن “يكون الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا” وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد.

وقال المسلط إن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 فبراير شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 فبراير. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي.

وتابع “نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصاراً للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري”. (REUTERS)

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