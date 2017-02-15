بودولسكي يشوي الـ ” كباب ” بمسقط رأسه في ألمانيا

استعرض النجم الألماني #لوكاس_بودولسكي مهاجم غالطة سراي التركي، مهاراته في الطهي، بعدما ظهر وهو يقوم بإعداد وجبة العشاء الخاصة به في مطعم كباب بمسقط رأسه في مدينة كولن الألمانية.

وقالت صحيفة “ذا صن” الإنكليزية إن بودولسكي نجم أرسنال السابق تأثر كثيراً بحياته في تركيا، حتى أنه اكتسب خبرات كبيرة في طهي المأكولات الشرقية، وذلك بعدما ظهر وهو يشوي الكباب في المطعم الألماني.

وفوجئ رواد المطعم بوقوف بودولسكي خلف طاولة إعداد الطعام، حيث تواجد النجم الألماني في المكان برفقة بعض أصدقائه، إلا أن مُلاك المطعم طلبوا منه أن يقوم بإعداد وجبته بنفسه بحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع ، وهو ما وافق عليه، كما التقط معهم بعض الصور التذكارية.

ونشر بودولسكي صورته مع عمال مطعم الكباب، عبر حسابه الخاص بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها قائلاً: “ليلة تركية في مدينتي كولن”، وعندما سأله أحد متابعيه: ” كيف كانت وجبتك؟”، فرد عليه باللغة التركية قائلاً: “جوك غوزال” أي جيدة جداً.

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