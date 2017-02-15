تابعون لحركة أمل يهاجمون مقر قناة ” الجديد ” اللبنانية بسبب انتقادها لـ ” موسى الصدر “

هاجم مناصرون لرئيس مجلس النواب اللبناني مساء الثلاثاء مبنى قناة الجديد التلفزيونية في بيروت احتجاجا على مضمون برنامج سياسي ساخر يقولون انه تعرض للامام موسى الصدر المفقود منذ حوالى 40 عاما.

وبرنامج “دمى كراسي” عبارة عن برنامج ساخر تقدمه دمية على شكل رجل، وتضمنت الحلقة التي عرضت الاثنين عرضا مع دمية تمثل رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتم التطرق خلال الحلقة الى قضية الامام موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المختفي منذ العام 1978.

وتجمع العشرات من مناصري حركة امل، التي يترأسها بري، لليوم الثاني على التوالي وهم يرفعون اعلام الحركة الخضراء وصورا لبري وللصدر. وبثت شاشات التلفزة صورا لبعضهم وهم يحاولون اقتحام المبنى.

والقى المتجمعون الحجارة في اتجاه المبنى ما اسفر عن تحطم زجاج، وفق ما نقلت القناة في بث مباشر.

وحالت القوى الامنية دون اقتحام المتظاهرين لمبنى القناة قبل ان يتدخل الجيش اللبناني ايضا في محاولة لتفرقتهم.

واشارت القناة الى “إصابة مصوّر بجروح طفيفة” من دون اضافة تفاصيل.

واطلق مناصرون لحركة امل على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حملة_مقاطعة_الجديد، وطالب البعض منهم القناة بالاعتذار على ما وصفوه بـ”التطاول” على الامام الصدر.

واعتبرت نائبة رئيس مجلس ادارة قناة الجديد كرمى الخياط ان “هذا اعتداء ليس على الجديد فقط بل على الجسم الإعلامي برمّته”، مؤكدة وفق ما نقلت القناة ان “الجديد لا تقبل المس بالسيد موسى الصدر”.

وقال مخرج البرنامج شربل خليل عبر قناة الجديد ان مضمون الحلقة لم يتضمن اي “تجريح او اي شيء يتعدى المحظور” ليثير ردة الفعل هذه.

وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه بعدما شوهدوا للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 اب/ اغسطس 1978. (AFP)

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