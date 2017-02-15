ترامب ينتقد ” تسريبات غير قانونية ” بعد استقالة مستشاره للأمن القومي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء “التسريبات غير القانونية” وذلك عقب استقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين بعد اتهامه بإجراء اتصالات حساسة مع الحكومة الروسية.

وفيما تحاول إدارة ترامب وضع حد للشكوك بانها متواطئة مع الكرملين، كتب ترامب تغريدات على تويتر. وقال “القصة الحقيقية هنا هي ما هو سبب خروج هذا العدد من التسريبات غير القانونية من واشنطن”.

واضاف “هل ستحدث هذه التسريبات اثناء تعاملي مع كوريا الشمالية وغيرها؟”.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، زادت التسريبات من البيت الابيض بشكل كبير لوجود مراكز قوى منافسة تسعى من أجل السلطة. (AFP)

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