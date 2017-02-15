تركيا : القبض على ثلاثة شبان سوريين قتلوا شاباً تركياً طعناً بالسكين ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية في مدينة “قيصري” القبض على ثلاثة سوريين قاموا بقتل مواطن تركي.

وسائل إعلام تركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت مساء أمس في منطقة “مليك غازي – تشوراكجيلار”.

ووفقاً لما أورد الإعلام التركي، فإن نظرات (مزاورة) تحولت إلى جدال ومن ثم تطورت إلى شجار بين السوريين والتركي محمد أكويون (20 عاماً).

وقام السوريون بطعن التركي عدة طعنات، كما أصابوا خلال الشجار تركياً آخر (يوسف يورداكول – 38 عاماً)، عندما حاول تفرقتهم.

ونقل التركيان إلى المشفى، حيث فارق محمد الحياة هناك.

وفر المتورطون من مكان الحادثة، ثم ألقت الشرطة القبض عليهم بعد مراقبة حوالي 100 كاميرا من كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة (في المحلات التجارية وغيرها).

ونشر الإعلام التركي ترميزاً لأسماء الجناة مع أعمارهم (22 – 19 – 17 عاماً)، مع الإشارة إلى أنهم حاولوا الهرب إلى سوريا بعد رمي بطاقات هواتفهم في محاولة للتخلص من مراقبة الشرطة.

وشهدت منطقة الحادثة تجمعات تركية غاضبة جراء الحادثة، ما استدعى انتشار الشرطة بشكل مكثف.

عكس السير