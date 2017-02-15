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تلقيا تدريبات في سوريا .. تنظيم ” داعش ” يبث مقطعاً مصوراً لطفلين ايزيديين نفذا عملية انتحارية

‏3 ساعات مضت أهم الأخبار, حوادث اضف تعليق

نشر تنظيم “داعش” الإرهابي شريطا مصورا جديدا لعملية انتحارية ضد مواقع الجيش العراقي في الموصل، نفذها صبيان إيزيديان سبق أن اختطفهما التنظيم من سنجار.

ويظهر في هذه الفيديو، الذي بثه المكتب الإعلامي لـ”ولاية نينوى”، الثلاثاء، طفلان شقيقان من الطائفة الإيزيدية، وقال أحدهما، الذي أطلق على نفسه “أمجد أبو يوسف السنجاري”،  باللغة الكردية، إنهما تلقيا تدريبات في معسكر بسوريا.

وقال شقيقه “أسعد أبو الخطاب”، إنهما  من قرية تل قصبة بسنجار ويستعدان لتنفيذ “عملية استشهادية”.

ويظهر الفيديو صعود الطفلين إلى سيارة “هيونداي” مفخخة، وهما يبتسمان، ومن ثم تظهر لقطات من الجو حركة السيارة في شوارع الموصل حتى تفجيرها عند نقطة للجيش العراقي في الجانب الأيسر من المدينة. (RT)

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