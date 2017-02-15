روسيا : لن نعيد القرم لأوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إن موسكو لن تعيد السيطرة على شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وجاء ذلك ردا على تعليقات من البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتوقع أن تجري إعادة القرم.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية “لا نعيد أراضينا. القرم أرض تابعة لروسيا الاتحادية”.

وكان البيت الأبيض قال الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه يتوقع أن تعيد روسيا القرم.

وضمت موسكو القرم عام 2014 مما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا لتصل العلاقات بين الغرب والكرملين إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة. (REUTERS)

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