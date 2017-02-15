رومينيغه : بايرن لن يتعجل في التعاقد مع مدير كرة جديد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي #بايرن_ميونخ الألماني، #كارل_هاينز_رومينيغه، أن النادي البافاري لا يتعجل التعاقد مع مدير كرة جديد في أعقاب إعلان قائد الفريق فيليب لام أنه ليس مهتماً بتولي المنصب في المستقبل القريب.

وقال رومينيغه لصحيفة “تاغس تسايتونغ” ، أن بايرن ميونخ يسعى للاستقرار على المرشح للمنصب بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل، ولم يعلق على التكهنات بشأن ترشيح ماكس إيبرل للمنصب.

وأوضح رئيس مجلس بايرن ميونخ: “نريد رجلاً ذات إمكانيات عالية، تكون لدينا القناعة بملائمته جيداً لبايرن، وسنسوي هذه المسألة بهدوء حتى الأول من يوليو.. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالعثور على الرجل المناسب للمنصب وليس منصب للرجل، ولا أشعر بأننا نعاني من مشكلة في الوقت الراهن دون وجود مدير كرة”.

وأعلن لام أنه سيعتزل بنهاية الموسم الحالي وأنه لن يتولى أي منصب إدارة في بايرن الصيف المقبل عقب الاعتزال ، ولا يزال منصب مدير الكرة ببايرن ميونخ شاغراً منذ أن رحل عنه ماتياس سامر مع نهاية الموسم الماضي.

ورجحت تقارير صحافية أن يكون إيبرل الذي يتولى منصب مدير الكرة في بروسيا مونشنغلادباخ منذ 2008 وبعقد يمتد حتى 2020، هو المرشح الأبرز لتولي المنصب في النادي البافاري.

ولكن رومينيغه أكد أنه لم يتحدث أحد في بايرن ميونخ مع إيبرل حول توليه المنصب، وأن ناديه سيتعامل بالشكل المناسب مع غلادباخ. ( DPA )

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