ريال مدريد يسعى لتحطيم رقم قياسي جديد لبرشلونة

يسعى ريال مدريد الإسباني لتحطيم رقم قياسي جديد يحمله غريمه التقليدي برشلونة، على مستوى تسجيل الأهداف.

وكان الفريق الملكي بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد نجح في تحطيم الرقم القياسي لبرشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي يخوضها دون هزيمة في جميع المسابقات (40 مباراة).

وباتت كتيبة المدرب الفرنسي على بُعد 5 مباريات فقط من معادلة رقم قياسي جديد يتمثل في عدد المباريات المتتالية التي تمكن الفريق من تسجيل الأهداف فيها، والذي بحوزة برشلونة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ونجح الفريق الملكي حتى الآن في الوصول إلى المباراة رقم 39 على التوالي التي ينجح بالتسجيل فيها في كل البطولات، وذلك بعد الفوز على أوساسونا بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويحتاج الميرينغي للتسجيل في المباريات الخمس المقبلة من أجل معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات يتم التسجيل فيها وفق ما نقلت صحيفة إيلاف، الذي يملكه برشلونة، وحققه بين موسمي 1942-1943، و1943-1944.

كما ويحتاج الفريق الملكي للتسجيل في المباراتين المقبلتين، من أجل معادلة الرقم القياسي الذي حققه الفريق في مطلع خمسينيات القرن الماضي تحت قيادة الرئيس الأسطوري سانتياغو بيرنابيو، حيث نجح الفريق معه بالتسجيل في 41 مباراة متتالية.

جدير بالذكر أن آخر مباراة فشل الفريق الملكي بالتسجيل فيها كانت في الدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي الإنكليزي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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