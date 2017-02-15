زيدان : نحن الأوفر حظاً في أبطال أوروبا

تجاهل المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي #زين_الدين_زيدان، الانتقادات الموجهة لمواطنه #كريم_بنزيما، مشيراً إلى أنه يجعل زملاءه يلعبون بصورة أفضل بل وأعرب عن شعوره بالسعادة من العمل الذي يقوم به.

وأعرب زيدان عن ثقته في أن يقف الجمهور بجانب بنزيما، الذي تراجع مستواه و أهدر عدداً كبيراً من الفرص السهلة في المباريات الأخيرة، وذلك في مؤتمر صحافي قبل مواجهة نابولي اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال المدرب الفرنسي: “حرية الرأي مكفولة للجميع.. أهم شيء هو أنني أراه يفعل ما عليه، منغمساً في واجباته.. يمكن لأي شخص مطالبة لاعب مثل كريم بنزيما بالمزيد، ولكن أنا سعيد بعمله”.

وتابع زيدان: “أشعر بالأسى حينما يتعرض اللاعبون للانتقادات وليس كريم وحده.. هم يعرفون هذا، أن الانتقادات جزء من كرة القدم وأنها ربما تأتي في بعض الأحيان لمساعدتك على التطور”.

وأبرز المدير الفني ما يقدمه للفريق ويجعله عنصر لا غنى عنه، حتى ولو لم يساهم في تسجيل الأهداف من مركز رأس الحربة.

وتابع زيدان: “تركيبة كريستيانو رونالدو وبنزيما تعد ميزة كبيرة بالنسبة لنا.. حينما ينضم لاعب ثالث للهجوم فإن هذا أمر مهم لإنهاء التحركات الهجومية.. أنا معجب بأرقامهما معاً”.

قال زيدان إن “فريقه سيظل دائماً المرشح الأوفر حظاً”، وتابع: “شعارك لا يضمن لك الفوز، نحن الأوفر حظاً، لكن عليك أن تكافح وتحاول اللعب جيداً لأن هذا أمر يعتمد على النفس الطويل.. نؤمن بقدرتنا على الفوز بالمباريات دائماً عبر الكفاح.. هذه هي قيم ريال مدريد.. الكفاح حتى النهاية بجانب جمهورنا”.

وتابع زيدان: “يجب ألا تهتز شباكنا في هذه المباراة.. حينما تكون مباراة الذهاب على أرضك فمن المهم للغاية أن يحدث هذا.. هذه هي رسالتنا، ولكن أكثر ما أحبه هو ما نفعله حالياً وأقصد التركيز فيما يجب علينا فعله، الفرص في هذه المباراة متساوية، نؤمن بقدرتنا على إلحاق الأذى بالخصم وقدرتهم على خلق الصعوبات أمامنا”.

وبخصوص الخصم أبرز زيدان اللعب الهجومي الذي يمارسه تحت إمرة المدرب ماوريسيو ساري، وقال: “إنه مدرب جيد وفريقه يلعب بشكل طيب.. يحقق نتائج جيدة للغاية ومشاهدة عمل فريقه أمر جميل”.

وأشار زيدان إلى أنه “لا يفكر في احتمالية بعيدة المدى تسمح له بالحفاظ على لقب دوري الأبطال، ليصبح أول من يتمكن من تحقيق هذا الأمر بصورة متتالية منذ إرساء شكل البطولة الجديد”.

وأبرز المدرب أن “أكثر ما يسعده هو اكتمال صفوف الفريق”، مؤكداً: “نحن في حالة جيدة.. استعدنا كل اللاعبين، وهذا الأمر ربما يصعب علي اختيار عناصر القائمة ولكن أنا سعيد بتركيز وجاهزية الجميع للعب في دوري الأبطال”. ( EFE )

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