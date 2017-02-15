سرقة دراجة وزير بلجيكي خلال حضوره مؤتمراً حول طرق للدراجات !

سرقت دراجة وزير إقليم فلاندر للنقل والأشغال العامة، يبن ويتس، أثناء مشاركته في مؤتمر حول الطرق المخصصة للدراجات، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكان ويتس قاد دراجته لمحطة قريبة من مقر إقامته بحي “بييرسل” جنوب الاقليم، حيث عقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن ضخ استثمارات في الطرق المخصصة للدراجات والبنية التحتية لها، من بين إجراءات أخرى.

وفي ختام المؤتمر توجه الوزير لخارج المحطة مع مجموعة من المصورين لالتقاط بعض الصور مع دراجته، ليكتشف أنها سرقت.

وقال ويتس في تصريحات لقناة (في ار تي) العامة التابعة لإقليم فلاندر، إنه يأمل أن تساعد صور كاميرات الأمن في إيجاد السارق وتقديمه للمحاكمة. ( EFE )

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