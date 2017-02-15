صحيفة تركية : ممر أمني و ” خط أخضر ” شبيه بقبرص بين المعارضة و ميليشيات النظام في حلب

ذكرت صحيفة “حرييت” التركية الثلاثاء ان فصائل الجيش الحر المدعومة من أنقرة أنشأت مع قوات النظام ممرا أمنيا لتجنب المواجهات بين الجانبين في المعركة لاستعادة مدينة الباب.

وشبهت “حرييت” هذا الشريط بمنطقة “الخط الاخضر” المنزوعة السلاح بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونانيين في جزيرة قبرص.

وتم انشاء الممر في جنوب الباب ويتراوح عرضه بين 500 و1000 متر، بحسب الصحيفة، التي اضافت ان اتصالات متفرقة تمت بين الفريقين المتحاربين.

وذكرت “حرييت” ان مقاتلي المعارضة يسيطرون على 40 بالمئة من المدينة. (AFP)

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