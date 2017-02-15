فينغر يتكتم على موقف مسعود أوزيل

أكد المدير الفني لفريق #آرسنال الإنكليزي لكرة القدم، الفرنسي #آرسين_فينغر، أن الكولومبي ديفيد أوسبينا سيكون الحارس الأساسي لفريقه خلال المباراة المرتقبة اليوم الأربعاء، أمام بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح فينغر، في المؤتمر الصحافي لفريقه : “أوسبينا سيحرس مرمى الفريق”.

ودخل أوسبينا (28 عاماً) في مداورة مع التشيكي بيتر تشيك (34 عاماً) على حراسة مرمى آرسنال خلال الموسم الحالي، إذ يحرس تشيك مرمى الفريق في مباريات الدوري الإنكليزي، فيما يتولى أوسبينا المهمة في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وبخلاف حراسة المرمى، لم يفصح فينغر عن أي شيء بشأن التشكيلة الأساسية للفريق أمام بايرن ميونخ، إذ رفض الإفصاح عن موقفه من مشاركة لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، والذي لم يسجل أي هدف على مدار شهرين.

وأشار فينغر إلى أنه “يعتبر بايرن هو المرشح الأقوى للفوز في المباراة، رغم أنه أكد أن فريقه يمتلك الأفضلية لحسم المواجهة لصالحه في مباراة الإياب، التي تقام بالعاصمة البريطانية لندن بعد ثلاثة أسابيع”.

وقال فينغر: “يجب أن نتحلى بالكفاءة وأن ندافع جيداً ونهدد مرمى بايرن بأكبر عدد ممكن من الفرص”. ( DPA )

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