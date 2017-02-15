لبنان : مواطن لبناني يتعرض لضرب مبرح بتهمة أنه ” سوري ” ! ( فيديو )

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ياعيب الشوم
مسكين هالزلمة ومسكين كل سوري بيتعرض لهيك موقف.
مافي سوري مبسوط انه بعيد عن بيته وبلده
بس للاسف في بعض الناس بفكروا انه السوري رح ياكل رزقهم ومالهم و بلدهم
طبعا قلة الايمان و ضعفه بخلي الشخص يفكر بهالشي
الله يحسن اخلاقنا ويقوي ايماننا
هؤلاء الذين يتعالون عن الاخرين فليعودوا بذاكرتهم قليلا الى الوراء واخص بالذكر انصار القاتل حسن عدو الله ومن لف لفهم وسيعرفون من كانوا يوما ولم يتعرض لهم احد من السوريين باستثناء النظام القاتل ايام حافظ الذي اذلهم ولم يكن للسوريين علاقة بجرائمه