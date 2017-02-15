مارادونا في سانتياغو برنابيو لتشجيع نابولي

سيكون النجم الارجنتيني #دييغو_مارادونا حاضرا في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو لتشجيع فريقه السابق #نابولي الايطالي لدى مواجهته مضيفه ريال مدريد الاسباني في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء، بحسب الصحف الاسبانية.

واشارت الصحف الى ان مارادونا الذي قاد منتخب الارجنتين لاحراز لقب كأس العالم 1986، سيصل مدريد مساء الاربعاء لحضور المباراة، ودعم فريقه السابق الذي دافع عن الوانه بين 1984 و1991.

ولدى سؤاله عن حضور مارادونا، قال صانع العاب النادي الملكي الكرواتي لوكا مودريتش خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة ممازحا “نشكر الله بانه لن يلعب، ونحن سعداء لذلك”.

واعتبر “انه احد افضل اللاعبين في التاريخ، انا سعيد لكونه جاء لحضور هذه المباراة عن كثب”، متابعا “التقيت به بعض المرات كان اخرها خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (كانون الثاني/يناير)”.

اضاف “ماذا استطيع ان اقول عنه؟ انه شخص جيد واحد افضل اللاعبين الذين مروا في تاريخ اللعبة”.

الى ذلك، رحب مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بمارادونا، الا انه اشار الى ان تركيزه سيكون منصبا على المباراة.

وقال “اكن احترما كبيرا لمارادونا، كان احد افضل اللاعبين ان لم يكن افضلهم في تاريخ كرة القدم. لكن ما اخشاه هم اللاعبون الذين سيتواجدون على ارضية الملعب لخوض المباراة”.

وكان مارادونا قائدا لنابولي خلال اخر مواجهة بين الفريقين في الدور الاول من كأس ابطال الاندية الاوروبية (دوري الابطال حاليا) في موسم 1987-1988، والتي حسمها النادي الاسباني 2-صفر و1-1. ( AFP )

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