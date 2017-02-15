ما لم يستخدمه بشار تستخدمه أمريكا .. وزارة الدفاع الأمريكية تعترف باستخدام ” قذائف اليورانيوم المنضب ” في سوريا ( فيديو )

اعترفت الولايات المتحدة باستخدامها آلافا من قذائف اليورانيوم المنضب في طلعتين جويتين نفذتهما عام 2015 في سوريا لضرب ناقلات نفط برية مصفحة تابعة لتنظيم داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الرائد جوش جاك “أستطيع أن أؤكد استخدام اليورانيوم المنضب، مضيفا أن الجيش الأميركي استخدم أكثر من خمسة آلاف قذيفة ضد ناقلات نفط برية مصفحة لتنظيم الدولة بمحافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق).

وأوضح أن إحدى الطلعتين الجويتين دمرتا 46 مركبة للتنظيم في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بينما تمكنت الأخرى من تدمير 293 مركبة، وكان الجيش الأميركي قد تعهد قبل ذلك بعدم استخدام اليورانيوم المنضب في عمليات القصف والمعارك.

وأشار المتحدث الأميركي إلى أن قرار استخدام قذائف اليورانيوم المنضب في سوريا ضد تنظيم الدولة جاء بناء على تقييم الجهات العسكرية دون الرجوع للرئيس الأميركي باراك أوباما وقتها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت “لضمان قدرة القذائف المستخدمة على خرق الدروع وزيادة إمكانية تدمير قافلة الشاحنات التي كان يستخدمها التنظيم لنقل النفط بشكل غير مشروع.

ونفى التحالف الدولي والجيش الأميركي في وقت سابق استخدام مثل هذه الذخائر المشعة ضد التنظيم، وقال المتحدث باسم التحالف جون مور في مارس/آذار 2015 إن طائرات القوات الأميركية والتحالف الدولي لم ولن تستخدم ذخائر اليورانيوم المنضب في سوريا والعراق”.

ومنذ الحرب على العراق في 2003، لم تعلن الولايات المتحدة استخدام هذا النوع من القذائف المحرم، لما تسببت به وقتها من مشاكل صحية بعيدة الأمد في العراق، خاصة في الفلوجة، حيث خاض الجيش الأميركي أصعب معاركه هناك.

وانتشرت صور مرعبة آنذاك عن إصابة الكثيرين، وخاصة الأطفال، بتشوهات خلقية وأمراض بسبب المواد المشعة وهو ما أثار ردود فعل غاضبة محليا ودوليا. (aljazeera)

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