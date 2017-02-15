محكمة أوروبية تصدر قراراً بمنع ترحيل روسيا لسوري بعد رفضها طلب لجوئه

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع روسيا من ترحيل سوري إلى سوريا وذلك بسبب الوضع الإنساني والعنف هناك ولأن ترحيله يشكل انتهاكا لحقه في الحياة.

صحيفة دي تسايت الألمانية قالت، يوم أمس الثلاثاء، بحسب ما ترج عكس السير، إن السوري دخل روسيا عام 2011 بتأشيرة وبقي في البلاد بعد انتهائها، ولذلك حكم عليه بغرامة وطلب منه مغادرة البلاد عام 2015، ثم قام بعد ذلك بتقديم طلب للجوء ولكن طلبه رفض.

وأضافت الصحيفة، أن المحكمة الروسية رفضت الطلب لأن الرجل “غير مهدد” في سوريا.

وقال القضاة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ – فرنسا)، إن الحكومة الروسية لم تعط مبررات كافية تضمن سلامة مقدم الطلب بعد ترحيله إلى سوريا.

وانتقدت المحكمة روسيا بسبب هذا القرار، إضافة إلى أن السوري مازال قيد الاحتجاز، ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وختمت الصحيفة بالقول إن روسيا ملتزمة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تعيد المحكمة الدستورية الروسية النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

عكس السير