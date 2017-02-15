مزارع صيني يدرس القانون 16 عاماً ليقاضي شركة لوثت أرضه !

اضطر مزارع صيني لدراسة القانون على مدى 16 عاماً، ليتمكن من مقاضاة شركة كيماويات تسببت بتلويث أرضه وقريته، وأثرت على مصدر رزقه الذي يعيش عليه هو وأفرد أسرته.

وكان وانغ إنلين يلعب الورق مع جيرانه في أحد الأيام عام 2001، عندما غمرت مياه الصرف الصحي الملوثة بالنفايات السامة الصادرة عن مصنع تابع لمجموعة “تشي هوا” المملوكة للدولة منزله والأراضي المجاورة. وفي ذلك العام تقدم وانغ بشكوى إلى مكتب موارد الأراضي في مدينته يشكو فيها من الأضرار التي لحقت به وبجيرانه بسبب التلوث، لكن المسؤولين طلبوا منه تقديم إثباتات على ذلك، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وعلى الرغم من أن وانغ كان يدرك أنه على حق، لكنه لم يكن يعلم ما هو القانون الذي انتهكته الشركة، وكيف يمكن أن يقدم الأدلة التي تدعم حجته، وكان الحل الأفضل هو توكيل محامي خبير في هذه القضايا، لكن السيد وانغ وجيرانه كانوا بالكاد يملكون ثمن الطعام، ولم تكن لديهم القدرة على تحمل نفقات المحامي الباهظة.

ولم يكن وانغ مستعداً للاستسلام، ورغم أنه وصل إلى الصف الثالث الابتدائي فقط في التعليم، إلا أنه كان عازماً على دراسة القانون، ليتمكن من الدفاع عن حقه، وجمع الأدلة المطلوبة للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

لكن الدراسة بحد ذاتها كانت تحدياً كبيراً بالنسبة لوانغ وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فلم يكن يملك ثمن الكتب التي يحتاج إليها، لذلك لجأ إلى متجر محلي للكتب لقراءة نصوص القانون ونسخ ما يحتاجه منها، مقابل أن يدفع أكياساً من الذرة لصاحب المتجر.

واستعان وانغ بقاموس ليتمكن من فهم التعابير القانونية الصعبة، ومع مرور الوقت تمكن من فهم القوانين، وتوصل إلى معرفة الأدلة التي يحتاج إليها لإدانة شركة الكيماويات، وشارك هذه المعلومات مع جيرانه طالباً منهم مساعدته في جمع الأدلة.

وفي عام 2007 حصل وانغ وجيرانه على مساعدة من شركة قانونية متخصصة بقضايا التلوث، لكن المحاكمة لم تبدأ قبل عام 2015. غير أن جهود وانغ وجيرانه بدأت تتكلل بالنجاح، حيث قضت محكمة ابتدائية مؤخراً بإرغام الشركة على دفع مبلغ 820 ألف يوان (120 ألف دولار) تعويضاً للسكان عن الأضرار التي لحقت بهم، وليتمكنوا من التخلص من النفايات السائلة والصلبة التي لوثت أراضيهم.

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