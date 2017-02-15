وظيفة أمان جديدة بتطبيق ” واتس آب ” للحماية من القرصنة

يمكن لمستخدمي تطبيق التراسل الفوري “#واتس_آب” الشهير حماية حسابهم ضد القرصنة الإلكترونية بواسطة كود إضافي.

ويمكن ضبط الوظيفة الجديدة في قائمة “الإعدادات/التحقق في خطوتين/تفعيل”، عن طريق إدخال كود الوصول المكون من ست أرقام، وبعد ذلك لا يكفي مجرد إدخال الرقم الهاتفي، لكي يتحقق المستخدم من الحساب الخاص به. وإذا كانت بطاقة SIM مركبة في هاتف ذكي آخر، فإنه يلزم إدخال الكود بشكل إضافي، من أجل الوصول إلى الحساب وخدمة التراسل الفوري.

وتنصح شركة “واتس آب” عند تحديد الكود بضرورة إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح، حتى يمكن إرسال رابط لتعطيل الاستفسار عن الكود في حالات الطوارئ، وبالتالي يضمن المستخدم عدم فقدان حسابه بخدمة “واتس آب” في حالة نسيان الكود. وتجنباً لحدوث هذا، فإنه يتم طلب إدخال الكود بصورة منتظمة، لكي يحتفظ به المستخدم في الذاكرة باستمرار.

وأوضحت شركة “واتس آب” أنه ليس هناك إمكانية لإيقاف الاستفسار عن الكود، دون تعطيل وظيفة التحقق في خطوتين، ويمكن للمستخدم تجريب وظيفة الأمان الجديدة والمتوفرة في الإصدار التجريبي بيتا من تطبيق التراسل الفوري. ( DPA )

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