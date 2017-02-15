وفاة سوري جراء شجار بين لبنانيين و سوريين في لبنان

تسبب شجار بين لبنانيين وسوريين، في لبنان، بوفاة عامل سوري.

وسائل إعلام لبنانية قالت، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما رصد عكس السير، إن شجاراً نشب في بلدة صديقين – قضاء صور بين عدد من شبان البلدة وعدد آخر من العمال السوريين فيها.

واستخدم في الشجار الذي لم تكشف أسبابه، الحجارة والزجاجات الفارغة.

وأدى الشجار إلى وفاة السوري “علي محمد عبيد”، حيث نقل بعد إصابته إلى مشفى تبنين الحكومي، وفارق الحياة قبل وصوله.

كما تسبب الشجار بإصابة اللبناني “حيدر بلحص”، فيما انتشرت قوات الأمن والجيش اللبناني في البلدة، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

عكس السير