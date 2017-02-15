يوسين بولت أفضل رياضي في عام 2016

حصل العداء الجامايكي #يوسين_بولت ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، على جائزتي لوريوس العالمية الرياضية لأفضل رياضي ورياضية في العالم في #موناكو، حيث جرى تتويج السباح الأمريكي مايكل فيليبس وبطل العالم لسباق فورمولا 1 نيكو روزبرغ.

وحصل بولت (30 عاماً)، صاحب الرقم العالمي في مسافات 100 و200 متر عدو وبطل العالم الأولمبي ثماني مرات وبطل العالم 11 مرة، والذي يعد أفضل عداء على مر العصور، على جائزة لوريوس لأفضل رياضي للعام للمرة الرابعة.

وحصلت بيلز (19 عاماً) أيضاً على جائزة لوريوس لأفضل رياضية بعد فوزها بأربع ذهبيات وواحدة برونزية بدورة الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في ريو.

وحصل نيكو روزبرغ الذي أعلن اعتزاله بعد 5 أيام من فوزه ببطولة العام لسباقات فورمولا 1 على جائزة “اكتشاف العام”.

وحصل السباح الأمريكي مايكل فيليبس على جائزة أفضل عودة في العام.

ونال فريق شيكاغو كابس جائزة أفضل فريق للعام، بعد فوزه بنهائيات كأس العام للبيسبول لأول مرة في 108 عاماً.

وحصل المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري على جائزة خاصة تقديراً لقيادة فريق ليستر سيتي للفوز بـ”البريميير ليغ” الموسم الماضي. ( EFE )

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