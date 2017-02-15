يوفنتوس يكشف قرب حسم مصير ديبالا

أكد نادي #يوفنتوس الإيطالي تمسكه بلاعبه الأرجنتيني #باولو_ديبالا، كاشفاً أنّه سيحسم مصيره في الأسابيع القليلة القادمة.

وجاء هذا التأكيد على لسان بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس، الذي قال في تصريح مقتضب لشبكة “ميدياست” الإيطالية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : ” وكلاء ديبالا سوف يأتون إلى تورينو نهاية الشهر الجاري من أجل إغلاق ملف تجديد عقده”.

ولا يزال العقد الجديد للاعب غير واضح ولكن من المرجح أن يتم تحسين الراتب الذي يتقاضاه مع زيادة عدد السنوات في عقده الحالي.

وكان اسم المهاجم الأرجنتيني الشاب قد ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في فترة الانتقالات الصيفية، أبرزها قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، حتى أنّ بعض التقارير قد زعمت أنّ ديبالا يفضل الانضمام للفريق الملكي بدل الكاتالوني.

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